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Валерий Газзаев: на матчах с Аргентиной и с Испанией будет аншлаг, болельщиков не нужно будет сгонять

Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что товарищеские матчи с командами Испании и Аргентины - это отличная возможность понять, над чем нужно работать национальной команды.

"В преддверии чемпионата мира - это очень хорошие спарринги, они ответят на вопрос, в каком состоянии находится наша национальная сборная и какие у нее перспективы. Прекрасно, что РФС договорился сыграть с такими хорошими сборными. Мы будем играть с одними из фаворитов чемпионата мира, с ними мы можем увидеть все наши слабые и сильные стороны, поймем, над чем работать и какие недостатки нужно устранить. Нам не нужно ничего и никого бояться, сегодня нужно оценить свои возможности, а сделать это можно только играя с ведущими национальными сборными.

Можно только мечтать о том, чтобы еще получить таких соперников перед чемпионатом мира. На эти матчи не нужно будет сгонять болельщиков, здесь аншлаг будет на обеих встречах. А у игроков будут предельные собранность и мотивация", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев Вл. Сборная России Сборная Аргентины Сборная Испании
Сегодня, 19:51
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