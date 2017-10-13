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Семь футболистов сборной Нигера родились в один день

В составе сборной Нигера на проходящем чемпионате мира среди юношей до 17 лет обнаружено семь игроков, родившихся 1 января, сообщает Le Figaro.

Пять из них появились на свет в 2000 году, двое — в 2001, это значит если бы рожденные в первый день 2000 года футболисты были на день старше — они не смогли бы сыграть на нынешнем мировом первенстве.

"Мусульмане не отмечают юбилеи, поэтому не прописывают дату рождения. Они называют возраст, когда приходят получать паспорт", — сказал главный тренер юношеской команды Нигера Луис Вердини.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:19
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№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:00) #
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online

Производство паспортов на потоке Не важно что одному 30, другому 40.. главное, что они могут бегать в 17U без передышки
Регистрация: 29.08.2016
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:51) #
  • -1
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online

И, что удивительно, все они - братья!
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:33) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Откинуться так же в один день. Чтобы всё по красоте было


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:22) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Совпадение? Не думаю. Негров можно в любом возрасте переписывать ..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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