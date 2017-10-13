Семь футболистов сборной Нигера родились в один день

В составе сборной Нигера на проходящем чемпионате мира среди юношей до 17 лет обнаружено семь игроков, родившихся 1 января, сообщает Le Figaro.Пять из них появились на свет в 2000 году, двое — в 2001, это значит если бы рожденные в первый день 2000 года футболисты были на день старше — они не смогли бы сыграть на нынешнем мировом первенстве."Мусульмане не отмечают юбилеи, поэтому не прописывают дату рождения. Они называют возраст, когда приходят получать паспорт", — сказал главный тренер юношеской команды Нигера Луис Вердини.