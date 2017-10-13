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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер сборной США подал в отставку
Главный тренер сборной США Брюс Арена покинул свой пост после непопадания команды на чемпионат мира 2018 года.
"Я покидаю свой пост, но хочу выразить благодарность за предоставленную мне возможность. Для любого тренера самая большая привилегия — управлять национальной сборной страны", — сказал Арена.
Ранее сборная США проиграла в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в зоне Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) команде Тринидада и Тобаго (1:2) и не смогла квалифицироваться в финальную часть турнира.
"Газета.ру"
"Я покидаю свой пост, но хочу выразить благодарность за предоставленную мне возможность. Для любого тренера самая большая привилегия — управлять национальной сборной страны", — сказал Арена.
Ранее сборная США проиграла в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в зоне Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) команде Тринидада и Тобаго (1:2) и не смогла квалифицироваться в финальную часть турнира.
"Газета.ру"
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