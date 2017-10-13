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Фернандо Йерро проведет церемонию жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2018

Бывший капитан сборной Испании по футболу Фернандо Йерро и мексиканская ведущая телеканала ESPN Ванесса Хаппенказен проведут официальную церемонию жеребьевки раунда плей-офф европейской квалификации чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

Церемония состоится в Цюрихе 17 октября.

В стыковых матчах сыграют восемь лучших команд, занявших вторые места в девяти группах европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2018: Швеция, Швейцария, Северная Ирландия, Дания, Ирландия, Италия, Греция и Хорватия.

Четыре команды с более высоким рейтингом попадут в первую корзину, остальные четыре — во вторую.

Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные - 12-14 ноября.
Сегодня, 22:11
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