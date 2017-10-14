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Депутат Михаил Дегтярев пригласил Украину и США на ЧМ-2018 в Россию в качестве болельщиков

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сожалеет, что сборные Украины и США не прошли квалификацию ЧМ-2018.

"По поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет на следующий год в нашей стране, мы сожалеем, что сборная Украины и США не прошли квалификацию и не смогут принять участие в этом замечательном празднике спорта и футбола", - цитирует Дегтярева "Р-Спорт".

Депутат пригласил представителей США и Украины приехать чемпионат в качестве болельщиков.
Сегодня, 00:21
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