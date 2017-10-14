Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: пришло время сыграть с лидерами мирового футбола

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что сборной России нужно играть с топовыми командами, чтобы понять свой уровень.

– Сложно было пригласить такие титулованные сборные?

– У нас есть концепция подготовки к чемпионату мира, – сказал Мутко. – Исходили из того, что нужно сыграть на разных этапах подготовки с командами разных стилей. Уже состоялись матчи с представителями Африки, сейчас вот встретились с азиатскими сборными (Кореей – 4:2 и Ираном – 1:1. – Прим. М.М.). Пришло время сыграть с лидерами мирового футбола. Это очень важно, переговоры мы вели давно. Не только с Испанией и Аргентиной, но и с Италией, Францией, Бразилией. Хотим встретиться с топовыми сборными и понять, на каком мы уровне, над чем нужно еще поработать до начала чемпионата мира. Отношение к России сейчас хорошее – все-таки мы хозяева большого турнира. Поэтому Аргентина и Испания с удовольствием приняли наше предложение.

– Пока не названы города, в которых примем аргентинцев и испанцев. Где пройдут спарринги?

– Нужно несколько дней, чтобы все утвердить и окончательно договориться в том числе и с соперниками. Мы работаем над этим. Предпочтение отдаем Москве и Петербургу. Но это пока не точно. В любом случае это должны быть арены ЧМ-2018 – у нас же есть обязательства провести на стадионах по три тестовых матча.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко Сборная России Сборная Испании Сборная Аргентины
Сегодня, 02:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.