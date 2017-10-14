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На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут три тестовых матча

Три тестовых матча пройдут в марте-апреле следующего года на стадионе, который строится в Калининграде к проведению игр ЧМ-2018, сообщил врио заместителя председателя областного правительства, курирующий вопросы подготовки региона к ЧМ, Александр Рольбинов.

"Что касается проведения тестовых мероприятий, то, действительно, мы должны проверить способность не только самого стадиона, но и всей инфраструктуры, которую мы готовим к проведению чемпионата. У нас запланировано три тестовых матча, которые пройдут в марте-апреле следующего года. Что касается команд, проблема в том, что существуют спортивные графики, таблица, по которой команды будут играть в сезоне. Мы продолжим переговоры, в которых нам помогает руководство РФС, Минспорта", - цитирует Рольбинова "Р-Спорт".
Сегодня, 02:46
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