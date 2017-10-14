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Антон Заболотный: главное с топ-сборными - не бояться

Форвард сборной России Антон Заболотный считает, что россияне приобретут большой опыт в контрольных играх с командами Испании и Аргентины.

"Это будет большой футбольный опыт. Понимаю, почему были выбраны такие соперники, чтобы отработать новую тактику, проверить готовность конкурировать с лучшими сборными мира. С иранцами и южнокорейцами - одна тактика, с испанцами и аргентинцами - другая. Это две отличные сборные, интересно, как будем действовать мы и противники против нас.

У меня не было такого опыта (противостоять игрокам уровня Месси - прим.), но интересовался у ребят, как это происходит. Например, разговаривал с Карницким, который выступает за сборную Белоруссии, спрашивал, как он играл против французов и голландцев (Александр Карницкий играл в двух заключительных матчах отбора ЧМ-2018, когда белорусы уступили 1:2 и 1:3 соответственно - прим.). Сказал, что это очень высокий уровень и интересное соперничество, но подчеркнул, что можно играть со всеми. Главное - не бояться, а выкладываться на полную", - цитирует Заболотного ТАСС.
Теги: Заболотный Сборная Испании Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 03:02
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