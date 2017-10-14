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Александр Мостовой: приезд команд с такими классными игроками, конечно, будет праздником

Товарищеские матчи сборной России с командами Аргентины и Испании будут праздником для болельщиков, заявил бывший игрок российской сборной Александр Мостовой.

"На данный момент для оценки игры сборной не имеет большого значения, кто выступит в качестве спарринг-партнера. В любом случае, оценить в полной мере, на что способна наша команда, можно будет только, когда она начнет играть на чемпионате мира. А вот для болельщиков приезд команды с такими классными игроками, конечно, будет праздником", - цитирует Мостового "Р-Спорт".
Теги: Мостовой Сборная России
Сегодня, 04:20
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