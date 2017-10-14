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Две тренировочные площадки для ЧМ-2018 сдадут в Ростове-на-Дону в конце года

Строители сдадут тренировочные площадки в Ростове для сборных - участниц чемпионата мира 2018 года в конце текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ростовской области.

"Срок окончания работ по реконструкции тренировочных площадок на стадионе "Локомотив" - декабрь 2017 года, на СКА также планируется закончить работы к концу этого года. Стадион "Труд" по графику будет сдан в марте 2018 года, "Торпедо" и стадион имени Лакомова - в начале следующего года", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на стадионе "Локомотив" сейчас идут работы по благоустройству, смонтированы сборно-разборные трибуны.

В Ростовской области будет шесть стадионов, которые во время чемпионата мира будут использоваться как тренировочные площадки и базы футбольных команд. Одна из площадок, стадион "Олимп-2", уже готов и используется футбольным клубом "Ростов".
Сегодня, 04:20
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