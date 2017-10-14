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Виталий Мутко: будем ждать, с кем нас сведет судьба на ЧМ-2018

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что товарищеские матчи против сильных соперников будут полезны сборной России в преддверии чемпионата мира-2018.

– Нет опасений, что команды, объективно превосходящие нас в классе, могут нанести достаточно чувствительное поражение сборной России, что негативно скажется на моральном состоянии наших футболистов?

– России в любом случае предстоит на ЧМ-2018 встречаться с сильными командами, – сказал Мутко. – Сейчас мы не можем предугадать, кто будет соперниками сборной. С той же Испанией можем попасть в одну группу. Но против классных оппонентов мы порой играем даже выше своего потенциала, и в этом плане такие встречи очень полезны. Должен получиться отличный тест.

– Кстати, какого вам хотелось бы жребия? Чтобы России попались мощные соперники, или, наоборот, – лучше получить равную группу?

– Сложный вопрос… Я не люблю рассуждать на тему жребия. Предугадывать что-либо заранее – бесполезно. Будем ждать, с кем нас сведет судьба (смеется).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 05:16
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