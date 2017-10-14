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Агент: Яхович действительно интересен российским клубам

Нападающий турецкого "Гезтепе" и сборной Македонии Адис Яхович зимой может перейти в один из российских клубов, сообщил агент 30-летнего игрока Сержан Еремич.

"Интерес со стороны российских клубов подтвердить могу, но, само собой, называть конкретные пока не готов. На данный момент очевидно, что Яхович является одним из лучших форвардов в Турции, и он привлекает интерес многих клубов. Его контракт истекает следующим летом, и зимой мы будем думать, как будет лучше для карьеры", - цитирует агента ТАСС.
Сегодня, 17:16
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№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 17:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
цска только и может свободными агентами интересоваться)
Регистрация: 6.04.2016
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