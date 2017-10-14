В чемпионате Перу будет сделан перерыв, чтобы сборная могла подготовиться к стыкам за попадание на ЧМ-2018

Федерация футбола Перу намерена сделать все для попадания команды на ЧМ-2018.Решено сделать в местном чемпионате расширенный перерыв – с 20 октября по 15 ноября, чтобы сборная имела возможность подготовиться к стыковым матчам за попадание на ЧМ с Новой Зеландией.За этот период в рамках клаусуры должно пройти 5 туров. Матчи между Перу и Новой Зеландией пройдут с 6 по 14 ноября.Перуанцы могут попасть на ЧМ впервые за 36 лет.