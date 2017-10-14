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В чемпионате Перу будет сделан перерыв, чтобы сборная могла подготовиться к стыкам за попадание на ЧМ-2018

Федерация футбола Перу намерена сделать все для попадания команды на ЧМ-2018.

Решено сделать в местном чемпионате расширенный перерыв – с 20 октября по 15 ноября, чтобы сборная имела возможность подготовиться к стыковым матчам за попадание на ЧМ с Новой Зеландией.

За этот период в рамках клаусуры должно пройти 5 туров. Матчи между Перу и Новой Зеландией пройдут с 6 по 14 ноября.

Перуанцы могут попасть на ЧМ впервые за 36 лет.

Sports.ru
Сегодня, 17:32
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