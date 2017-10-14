Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:38
Валерий Есипов: Киреев получил перелом лодыжки. Как вы считаете, что должен был сделать судья?
Валерий Есипов: Киреев получил перелом лодыжки. Как вы считаете, что должен был сделать судья?
17:32
В чемпионате Перу будет сделан перерыв, чтобы сборная могла подготовиться к стыкам за попадание на ЧМ-2018
В чемпионате Перу будет сделан перерыв, чтобы сборная могла подготовиться к стыкам за попадание на ЧМ-2018
17:24
Данил Кленкин: В последних играх нам не везет, не хватает концентрации в заключительных моментах
Данил Кленкин: В последних играх нам не везет, не хватает концентрации в заключительных моментах
16:12
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
15:47
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (6)
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (6)
15:09
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
11:24
Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются (4)
Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются (4)
11:05
Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
В чемпионате Перу будет сделан перерыв, чтобы сборная могла подготовиться к стыкам за попадание на ЧМ-2018
Федерация футбола Перу намерена сделать все для попадания команды на ЧМ-2018.
Решено сделать в местном чемпионате расширенный перерыв – с 20 октября по 15 ноября, чтобы сборная имела возможность подготовиться к стыковым матчам за попадание на ЧМ с Новой Зеландией.
За этот период в рамках клаусуры должно пройти 5 туров. Матчи между Перу и Новой Зеландией пройдут с 6 по 14 ноября.
Перуанцы могут попасть на ЧМ впервые за 36 лет.
Sports.ru
Решено сделать в местном чемпионате расширенный перерыв – с 20 октября по 15 ноября, чтобы сборная имела возможность подготовиться к стыковым матчам за попадание на ЧМ с Новой Зеландией.
За этот период в рамках клаусуры должно пройти 5 туров. Матчи между Перу и Новой Зеландией пройдут с 6 по 14 ноября.
Перуанцы могут попасть на ЧМ впервые за 36 лет.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.