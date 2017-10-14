"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018

Телеканал "Матч ТВ" рассматривает возможность трансляции церемонии жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018."Матч ТВ" рассматривает возможность показа жеребьевки чемпионата мира, в данный момент находимся в процессе переговоров", - сообщили в пресс-службе телеканала.Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.