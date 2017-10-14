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"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018

Телеканал "Матч ТВ" рассматривает возможность трансляции церемонии жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018.

"Матч ТВ" рассматривает возможность показа жеребьевки чемпионата мира, в данный момент находимся в процессе переговоров", - сообщили в пресс-службе телеканала.

Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

ТАСС
Сегодня, 19:22
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