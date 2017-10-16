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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Черкизово станет судейским центром на ЧМ-2018
Арбитры ЧМ-2018 будут базироваться на территории домашнего стадиона московского «Локомотива» в Черкизово, сообщают Известия.
— Совершенно точно арбитры на время чемпионата мира будут базироваться в Черкизово, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с процессом подготовки чемпионата. — Всё уже согласовано и утверждено. На территории стадиона готовят объект для тренировок арбитров. Также в одном из зданий на территории комплекса расположится зал для теоретических занятий и семинаров. Жить судьи будут неподалеку от «РЖД Арены» в одной из ближайших гостиниц.
По словам источника, «Локомотиву» придется менять покрытие поля, где будут заниматься арбитры.
— Судьи будут заниматься на одном из запасных полей на территории арены, расположенном около восточной трибуны, — добавил источник. — Ранее на этом поле был искусственный газон, но его потребовали заменить на естественный. При этом сам «Локомотив» не получит никакой финансовый выгоды от задействования его стадиона в грядущем мундиале.
— Совершенно точно арбитры на время чемпионата мира будут базироваться в Черкизово, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с процессом подготовки чемпионата. — Всё уже согласовано и утверждено. На территории стадиона готовят объект для тренировок арбитров. Также в одном из зданий на территории комплекса расположится зал для теоретических занятий и семинаров. Жить судьи будут неподалеку от «РЖД Арены» в одной из ближайших гостиниц.
По словам источника, «Локомотиву» придется менять покрытие поля, где будут заниматься арбитры.
— Судьи будут заниматься на одном из запасных полей на территории арены, расположенном около восточной трибуны, — добавил источник. — Ранее на этом поле был искусственный газон, но его потребовали заменить на естественный. При этом сам «Локомотив» не получит никакой финансовый выгоды от задействования его стадиона в грядущем мундиале.
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