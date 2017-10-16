Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: с 12 лет мечтал быть капитаном дальнего плавания

Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко на молодежном форуме рассказал о своей юности.

"У каждого были развилки в жизни – когда нужно было принимать решение за секунду. У меня таких было немало. Может, это меня сюда и привело, хотя я мечтал быть капитаном дальнего плавания, при том, что качку не переношу. С 12 лет мечтал об этом. Я жил здесь недалеко – в станице Куринской. У нас было две школы, и мы с моим другом тогда стали волонтерствовать – затеяли спортивный клуб: купили гантели, бегали, команду создали. Это был первый опыт, а потом урожай ездили собирать.

[В ГПТУ] на первом курсе мама присылала мне посылки, пока поднимался на третий этаж, от посылок уже ничего не оставалось. На втором курсе мы дедовщину прикрыли; много подобного было в жизни. Какая у нас будет молодежь через 15-20 лет? Замечательная; но если мы просто отпустим ситуацию, если не будем контролировать и влиять на пространство, на интернет, то можем получить проблемы.

Мы видим, что [в интернете] порой происходит: люди дальше своего двора не выходят, а пишут, что все плохо – допустим, откроют где-нибудь дворец спорта, а будут писать, что наворовали. Надо такое контролировать, но интернет – это здорово.

Мы обречены, что в нашей стране будет замечательная молодежь – у нас есть ценности, и их никто не может разрушить. Это семья, это отношение к старшим – особенно на Кавказе.

Хочется, чтобы у молодежи были широкие возможности, хочется каждый город сделать таким, как Москва, Санкт-Петербург, Казань", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 18:39
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
капитан бездарность


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
жаль,что далеко не уплыл
Регистрация: 1.06.2014
№5 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
ВИТАЛИЙ МУТКО: С 12 ЛЕТ МЕЧТАЛ БЫТЬ КАПИТАНОМ ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ

Ну то что оно не утонет давно понятно...
Регистрация: 23.03.2016
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (3)

Там английский нужно было знать... Поэтому не стал
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Экипажу какого то корабля очень повезло, что не довелось выйти в море с таким капитаном...
Регистрация: 5.04.2016
№2 Написал: tuner (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Насколько дальнего? И что пошло не так?
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (1)

Такая новость и только два раза написали.
Регистрация: 27.01.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.