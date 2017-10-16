Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

На стадионе ЧМ-2018 в Саранске взошел газон

На футбольном поле саранского стадиона ЧМ-2018 взошла трава. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".

В настоящее время продолжается монтаж профлиста – оцинкованной подосновы кровли. Поверх профлиста будет уложен утеплитель и мембранное покрытие
Сегодня, 20:29
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 20:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
единственный город готовый и достойный ЧМ
Регистрация: 18.08.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.