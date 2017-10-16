Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Александр Жуков: я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный (2)
Александр Жуков: я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный (2)
17:58
Задержаны фанаты "Зенита" и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с "Краснодаром" (8)
Задержаны фанаты "Зенита" и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с "Краснодаром" (8)
14:29
Массимо Каррера: нас ждет матч против команды, которая выиграла три Лиги Европы подряд (видео) (18)
Массимо Каррера: нас ждет матч против команды, которая выиграла три Лиги Европы подряд (видео) (18)
На стадионе ЧМ-2018 в Саранске взошел газон
На футбольном поле саранского стадиона ЧМ-2018 взошла трава. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".
В настоящее время продолжается монтаж профлиста – оцинкованной подосновы кровли. Поверх профлиста будет уложен утеплитель и мембранное покрытие
В настоящее время продолжается монтаж профлиста – оцинкованной подосновы кровли. Поверх профлиста будет уложен утеплитель и мембранное покрытие
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.