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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
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Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
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Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией
Достигнута договоренность по поводу проведения одного из двух контрольных матчей с участием сборной России в марте 2018 года.
23 марта национальная команда в Москве сыграет со сборной Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит дополнительно.
Ранее стало известно, что 11 ноября сборная России на своём поле сыграет в контрольном матче с командой Аргентины, а 14 ноября – с Испанией.
РФС
23 марта национальная команда в Москве сыграет со сборной Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит дополнительно.
Ранее стало известно, что 11 ноября сборная России на своём поле сыграет в контрольном матче с командой Аргентины, а 14 ноября – с Испанией.
РФС
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