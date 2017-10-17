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Сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией

Достигнута договоренность по поводу проведения одного из двух контрольных матчей с участием сборной России в марте 2018 года.

23 марта национальная команда в Москве сыграет со сборной Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит дополнительно.

Ранее стало известно, что 11 ноября сборная России на своём поле сыграет в контрольном матче с командой Аргентины, а 14 ноября – с Испанией.

РФС
Теги: Сборная России Сборная Бразилии
Сегодня, 17:33
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(1)
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
будет интересно )

последний раз испания ,кажется нас возила 4-1? или 3-0?
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
будет интересно )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 17:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Были на 65-м?
будем на 165-м.


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012
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