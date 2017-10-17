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Кубок мира побывал в Калининграде

Тур кубка мира по футболу сделал остановку в Калининграде, сообщает welcome2018.com.

"Калининград стал девятым городом на российском маршруте официального Кубка. Более 60 тыс. жителей России смогли увидеть легендарный трофей своими глазами и сделать с ним памятную фотографию. Визит в Калининград для нас очень важен, ведь в следующем году этот город будет принимать мировое первенство. К тому же это самая западная точка нашего маршрута по России. Мы надеемся, что приезд трофея открыл новый этап в спортивной истории города и начал обратный отчет до главного футбольного первенства в мире", – прокомментировал директор проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира Микаэль Вине.
Сегодня, 17:46
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