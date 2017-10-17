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Кубок чемпионата мира на два дня выставлен в Тульском кремле

Атриум Тульского кремля на два дня стал выставочной площадкой кубка чемпионата мира.

Увидеть главный трофей чемпионата и сфотографироваться с ним могут все желающие, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

"17 и 18 октября все желающие могут увидеть кубок чемпионата мира по футболу и сделать фотографию с легендарным трофеем в Атриуме Тульского кремля. Доступ - в порядке живой очереди. Сегодня футболисты тульского клуба "Арсенал" провели мастер-классы для юных спортсменов, состоялся ряд других спортивных мероприятий для детей", - цитирует пресс-службу ТАСС.
Сегодня, 18:28
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