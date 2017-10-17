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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валентина Матвиенко: не могу обещать, что сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила председателя палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо на полуфинальный матч ЧМ-2018, который пройдет в Санкт-Петербурге. Матвиенко выразила надежду, что сборная России пройдет в полуфинал турнира.
"Мы очень надеемся, что наша команда хорошо сыграет, но я не могу обещать, что она выйдет в полуфинал. Будем только болеть за это", - сказала Матвиенко во вторник на встрече с Арройо на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.
"Я очень благодарен за ваше приглашение. Я буду здесь, буду рад, если Россия или Мексика будут участвовать в этом матче. Надеюсь, что мы будем играть - Мексика против России", - сказал Арройо.
ТАСС
"Мы очень надеемся, что наша команда хорошо сыграет, но я не могу обещать, что она выйдет в полуфинал. Будем только болеть за это", - сказала Матвиенко во вторник на встрече с Арройо на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.
"Я очень благодарен за ваше приглашение. Я буду здесь, буду рад, если Россия или Мексика будут участвовать в этом матче. Надеюсь, что мы будем играть - Мексика против России", - сказал Арройо.
ТАСС
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