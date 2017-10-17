Валентина Матвиенко: не могу обещать, что сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила председателя палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо на полуфинальный матч ЧМ-2018, который пройдет в Санкт-Петербурге. Матвиенко выразила надежду, что сборная России пройдет в полуфинал турнира."Мы очень надеемся, что наша команда хорошо сыграет, но я не могу обещать, что она выйдет в полуфинал. Будем только болеть за это", - сказала Матвиенко во вторник на встрече с Арройо на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза."Я очень благодарен за ваше приглашение. Я буду здесь, буду рад, если Россия или Мексика будут участвовать в этом матче. Надеюсь, что мы будем играть - Мексика против России", - сказал Арройо.