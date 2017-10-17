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Валентина Матвиенко: не могу обещать, что сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила председателя палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Эрнесто Кордеро Арройо на полуфинальный матч ЧМ-2018, который пройдет в Санкт-Петербурге. Матвиенко выразила надежду, что сборная России пройдет в полуфинал турнира.

"Мы очень надеемся, что наша команда хорошо сыграет, но я не могу обещать, что она выйдет в полуфинал. Будем только болеть за это", - сказала Матвиенко во вторник на встрече с Арройо на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

"Я очень благодарен за ваше приглашение. Я буду здесь, буду рад, если Россия или Мексика будут участвовать в этом матче. Надеюсь, что мы будем играть - Мексика против России", - сказал Арройо.

ТАСС
Сегодня, 18:42
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7
(0)
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Ваша то сборная уже не прошла отбор..
Регистрация: 29.08.2016
№6 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Конечно, Валюша (взяткоёмкая ты наша), это сложнее, чем обещать построить стадион Зенита к 2011 году....

Все так, но у нее хоть какая-то харизма была. Нынешний-то вообще ноль
Регистрация: 17.05.2017
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно, Валюша (взяткоёмкая ты наша), это сложнее, чем обещать построить стадион Зенита к 2011 году....


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свинья предназначена для забоя...
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Старый маразматик
Обожаю читать и слушать путинских чиновничков .Вот кто может сказать красиво и по делу .Хотя в народе про таких говорят:Сказал . как в лужу пернул.

Невероятно но факт.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: кандид (Сегодня, 19:19) #
  • -4
  •  (4)
online

Иди ты в опу !!! Я ВЕРЮ !!!!!! Ибо не тверез !!!! Спартак удачи!!!!!!!!!
Регистрация: 29.09.2016
№2 Написал: Старый маразматик г .ГЛУПОВ (Сегодня, 19:13) #
  • +2
  •  (2)

Обожаю читать и слушать путинских чиновничков .Вот кто может сказать красиво и по делу .Хотя в народе про таких говорят:Сказал . как в лужу пернул.
Регистрация: 23.11.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Не могу обещать? Стакан, а тебя просили обеспечить выход России в полуфинал?
Что то много о себе возомнила. От тебя тут ничего не зависит, это не бюджет пилить....


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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