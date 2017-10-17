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Ибрахим Абазид: футбол в Сирии отодвинул политику на второй план перед матчем сборной

Тема возможного выхода сборной Сирии на ЧМ-2018, который пройдёт в России, отодвинула на второй план политические события в стране, рассказал член исполкома Олимпийского комитета Сирии Ибрахим Абазид.

"Страна очень сильно переживала это поражение, вы не представляете, что творилось в Сирии перед матчем. Все каналы начинали свои выпуски с новостей спорта. Даже выступления президента отошли на второй план, хотя в нашей стране обычно политика - самое главное. Ведущие на телевидении одевались только в форму национальной сборной, даже когда речь шла о политике", - цитирует Абазида ТАСС.
Сегодня, 19:03
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№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:19) #
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online

Цитата: Миша Люберцы
Майданутое отродие - иди на куй , заткни свою пасть - долба.б... Крым " проскакали" теперь теперь и Донбасс просрали... Всю жизнь с протянутой рукой

Поклонник скабеевой?
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Старый маразматик
Сирия уже не вышла и слава богу А то бы началась вакханалия по всем каналам ТВ Многочисленные соловьевыскабеевыартемыкиселевы захлебываясь от восторга и испытывая многочисленные оргазмы рассказывали как многострадальный народ сирии выстоял и победил проклятых американцев и их пособников .И теперь плечом к плечу идет со своим старшим братом Россией к светлому будущему!А выход сборной в финальную часть тому подтверждение!Хорошо что не прошли-одной мусорной командой меньше.

Майданутое отродие - иди на куй , заткни свою пасть - долба.б... Крым " проскакали" теперь теперь и Донбасс просрали... Всю жизнь с протянутой рукой....
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: Старый маразматик г .ГЛУПОВ (Сегодня, 19:32) #
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Сирия уже не вышла и слава богу А то бы началась вакханалия по всем каналам ТВ Многочисленные соловьевыскабеевыартемыкиселевы захлебываясь от восторга и испытывая многочисленные оргазмы рассказывали как многострадальный народ сирии выстоял и победил проклятых американцев и их пособников .И теперь плечом к плечу идет со своим старшим братом Россией к светлому будущему!А выход сборной в финальную часть тому подтверждение!Хорошо что не прошли-одной мусорной командой меньше.
Регистрация: 23.11.2007
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