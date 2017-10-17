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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Ибрахим Абазид: футбол в Сирии отодвинул политику на второй план перед матчем сборной
Тема возможного выхода сборной Сирии на ЧМ-2018, который пройдёт в России, отодвинула на второй план политические события в стране, рассказал член исполкома Олимпийского комитета Сирии Ибрахим Абазид.
"Страна очень сильно переживала это поражение, вы не представляете, что творилось в Сирии перед матчем. Все каналы начинали свои выпуски с новостей спорта. Даже выступления президента отошли на второй план, хотя в нашей стране обычно политика - самое главное. Ведущие на телевидении одевались только в форму национальной сборной, даже когда речь шла о политике", - цитирует Абазида ТАСС.
"Страна очень сильно переживала это поражение, вы не представляете, что творилось в Сирии перед матчем. Все каналы начинали свои выпуски с новостей спорта. Даже выступления президента отошли на второй план, хотя в нашей стране обычно политика - самое главное. Ведущие на телевидении одевались только в форму национальной сборной, даже когда речь шла о политике", - цитирует Абазида ТАСС.
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