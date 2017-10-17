ИГ распространяет пропагандистскую картинку с угрозой терактов во время ЧМ-2018

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещенная в России) угрожает терактами во время ЧМ-2018, сообщает Daily Mail.Графика распространяется по защищенным пропагандистским чатам боевиков в мессенджере Telegram.На графике изображен вооруженный винтовкой человек в маске, логотип ЧМ-2018, бомба и надпись на русском языке – "подождите нас".