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ИГ распространяет пропагандистскую картинку с угрозой терактов во время ЧМ-2018

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещенная в России) угрожает терактами во время ЧМ-2018, сообщает Daily Mail.

Графика распространяется по защищенным пропагандистским чатам боевиков в мессенджере Telegram.

На графике изображен вооруженный винтовкой человек в маске, логотип ЧМ-2018, бомба и надпись на русском языке – "подождите нас".
Сегодня, 19:19
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(1)
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 20:07) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
нашли кому угрожать )) столько уже пережили, столько войн выиграли
Регистрация: 26.07.2014
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
типа "угрожает ИГ"... а вот сообщает - британская Daily Mail rage
вся куйня собирается в кучу: впереди и выборы, и чм-2018 - нужно отрабатывать, млять


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:56) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
100% за их спиной стоят спецслужбы пендоссии.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Исламское зверьё...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 19:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
и на кой чёрт это рекламировать?!
Регистрация: 7.02.2010
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