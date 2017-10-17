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Никита Симонян: РФС занял верную позицию, выбирая таких сильных соперников для сборной

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что Российский футбольный союз избрал верную стратегию проведения товарищеских матчей между сборной России и топ-командами.

"Это абсолютно верная позиция [проводить товарищеские матчи с топ-командами]. Аргентина, Испания и Бразилия - сильнейшие сборные мира. Матчи с ними будут хорошим испытанием для наших игроков, это положительный фактор.

Будем надеяться, что мы не проиграем этим великим командам, а если и проиграем, то с минимальной разницей. Нашей сборной будут противостоять настоящие суперзвезды, честь сыграть против них. Что ж, ребята, карты вам в руки", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян
Сегодня, 19:49
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