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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
11:48
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Никита Симонян: РФС занял верную позицию, выбирая таких сильных соперников для сборной
Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что Российский футбольный союз избрал верную стратегию проведения товарищеских матчей между сборной России и топ-командами.
"Это абсолютно верная позиция [проводить товарищеские матчи с топ-командами]. Аргентина, Испания и Бразилия - сильнейшие сборные мира. Матчи с ними будут хорошим испытанием для наших игроков, это положительный фактор.
Будем надеяться, что мы не проиграем этим великим командам, а если и проиграем, то с минимальной разницей. Нашей сборной будут противостоять настоящие суперзвезды, честь сыграть против них. Что ж, ребята, карты вам в руки", - цитирует Симоняна ТАСС.
"Это абсолютно верная позиция [проводить товарищеские матчи с топ-командами]. Аргентина, Испания и Бразилия - сильнейшие сборные мира. Матчи с ними будут хорошим испытанием для наших игроков, это положительный фактор.
Будем надеяться, что мы не проиграем этим великим командам, а если и проиграем, то с минимальной разницей. Нашей сборной будут противостоять настоящие суперзвезды, честь сыграть против них. Что ж, ребята, карты вам в руки", - цитирует Симоняна ТАСС.
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