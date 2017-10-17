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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Около 400 человек попали в черный список российских болельщиков
МВД России внесло в черный список болельщиков около 400 человек из разных городов страны.
"В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения, находится 374 человека", — сказали сообщили в пресс-центре МВД.
В министерстве также отметили, что некоторым из них запрещено посещать спортивные мероприятия до 2020 года, а в основном запрет наложен до 2018 года. В списке, по данным МВД, находятся молодые люди не старше 35 лет, которые получили запрет на посещение мероприятия в этом году.
ТАСС
"В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения, находится 374 человека", — сказали сообщили в пресс-центре МВД.
В министерстве также отметили, что некоторым из них запрещено посещать спортивные мероприятия до 2020 года, а в основном запрет наложен до 2018 года. В списке, по данным МВД, находятся молодые люди не старше 35 лет, которые получили запрет на посещение мероприятия в этом году.
ТАСС
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