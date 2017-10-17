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Около 400 человек попали в черный список российских болельщиков

МВД России внесло в черный список болельщиков около 400 человек из разных городов страны.

"В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения, находится 374 человека", — сказали сообщили в пресс-центре МВД.

В министерстве также отметили, что некоторым из них запрещено посещать спортивные мероприятия до 2020 года, а в основном запрет наложен до 2018 года. В списке, по данным МВД, находятся молодые люди не старше 35 лет, которые получили запрет на посещение мероприятия в этом году.

ТАСС
Сегодня, 22:12
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