Около 400 человек попали в черный список российских болельщиков

МВД России внесло в черный список болельщиков около 400 человек из разных городов страны."В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения, находится 374 человека", — сказали сообщили в пресс-центре МВД.В министерстве также отметили, что некоторым из них запрещено посещать спортивные мероприятия до 2020 года, а в основном запрет наложен до 2018 года. В списке, по данным МВД, находятся молодые люди не старше 35 лет, которые получили запрет на посещение мероприятия в этом году.