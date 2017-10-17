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Виктор Булатов: на фоне Бразилии увидим, насколько Россия соответствует нужному уровню

Бывший игрок сборной России Виктор Булатов прокомментировал новость о том, что национальная команда проведёт контрольный матч с командой Бразилии. Встреча состоится в Москве 23 марта.

"Это будет полезный для сборной опыт. В таких матчах Черчесов будет выставлять состав, близкий к оптимальному. На фоне таких соперников будет видно, насколько мы соответствуем нужному уровню, можно будет проверить слабые места, попробовать новых футболистов. Такие встречи пойдут нам только на пользу.

Недонастрой тут исключён, может, наоборот, футболистов придётся успокаивать и не допустить перегрева. Многое будет зависеть от оптимального состава соперника и их мотивации. Главное – показать свой максимум, чтобы болельщики и руководители видели, что команда отдаёт все силы. Тогда ни у кого не поднимется рука кинуть камень в огород сборной", - цитирует Булатова "Чемпионат.сом".
Теги: Булатов Сборная Бразилии Сборная России
Вчера, 22:27
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