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Юрий Никифоров: РФС - молодец, что организовал для сборной России такие матчи

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров высказал мнение о соперниках национальной команды в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.

Подопечные Станислава Черчесова 11 ноября сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября — с Испанией, а 23 марта — с Бразилией. Все матчи состоятся в России.

"Я бы не сказал, что до Бразилии, Аргентины и Испании мы играли со слабыми командами – чем плохи Чили и Иран? Сейчас все команды умеют играть в футбол, грамотно обороняются. Хорошо, что мы будем играть с такими сильными командами, как раз проверим, как мы будем играть у себя дома. Надеюсь, что после этого мы будем более ответственно подходить к играм. Наша психология сейчас не на том уровне – если приехала условная Саудовская Аравия, нужно выходить и показывать игру, на которую мы рассчитываем.

Черчесов ещё пытается найти оптимальный состав, он просматривает игроков. Понятно, что против топовых команд настраиваешься на 150%. Наша федерация футбола – молодец, что организовала такие игры. Это очень хорошо", - цитирует Никифорова "Чемпионат.сом".
Теги: Никифоров Сборная России
Сегодня, 02:11
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