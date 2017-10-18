Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная Армении в ноябре сыграет со сборными Беларуси и Кипра

Стали известны имена следующих соперников сборной Армении по товарищеским матчам.

9 ноября команда Артура Петросяна примет сборную Беларуси, а 13 числа – Кипра.

ФФА
Теги: Сборная Армении Сборная Белоруссии Сборная Кипра
Сегодня, 03:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.