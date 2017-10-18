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Мэр Калининграда: призываю быть гостеприимными, добрыми, никого не бить

Глава Калининграда Александр Ярошук призывает горожан проявлять гостеприимство во время ЧМ-2018, считает, что жителям лучше уехать из города на время матчей.

"Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу.

Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам - подскажите, пообщайтесь", - цитирует Ярошука "Интерфакс".
Сегодня, 16:30
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№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну разок-другой по е6асосам англицким то можно smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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