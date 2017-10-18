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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Около 9 тысяч болельщиков ожидается на матче "Шериф" - "Локомотив"
Около девяти тысяч болельщиков ожидается на матче группового этапа Лиги Европы между молдавским "Шерифом" и "Локомотивом" в Тирасполе, сообщили в пресс-службе молдавского клуба.
"На данный момент продано около восьми тысяч билетов. Ожидаем, что завтра на матче будет порядка девяти тысяч зрителей. Но не исключено, что болельщики будут покупать билеты в последний момент, поэтому людей будет больше", - сказали ТАСС в пресс-службе.
"На данный момент продано около восьми тысяч билетов. Ожидаем, что завтра на матче будет порядка девяти тысяч зрителей. Но не исключено, что болельщики будут покупать билеты в последний момент, поэтому людей будет больше", - сказали ТАСС в пресс-службе.
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