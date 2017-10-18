Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Около 9 тысяч болельщиков ожидается на матче "Шериф" - "Локомотив"

Около девяти тысяч болельщиков ожидается на матче группового этапа Лиги Европы между молдавским "Шерифом" и "Локомотивом" в Тирасполе, сообщили в пресс-службе молдавского клуба.

"На данный момент продано около восьми тысяч билетов. Ожидаем, что завтра на матче будет порядка девяти тысяч зрителей. Но не исключено, что болельщики будут покупать билеты в последний момент, поэтому людей будет больше", - сказали ТАСС в пресс-службе.
Теги: Шериф Локомотив
Сегодня, 17:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.