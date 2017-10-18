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Андрей Аксенов: готовы пожертвовать результатами, чтобы ребята получили необходимый опыт

Футболистам молодежного состава московского ЦСКА не хватает опыта, что и сказывается в матчах Юношеской лиги УЕФА, сказал главный тренер армейской "молодежки" Андрей Аксенов.

"У нас в этом году в Юношеской лиге УЕФА дебютируют из академии семь человек. И нам очень тяжело противостоять. Если "Базель" немного поменялся с прошлого года, то у нас полностью обновилась команда, идет становление. У нас есть игроки и 2001 года, и 2000-го, и у них нет еще опыта игр на таком уровне. Поэтому каждый матч нам дается очень нелегко.

Конечно, настраивались на то, чтобы побеждать в этом матче. Нам противостоял достаточно сильный, мастеровитый соперник. Мы ждали, что будет сильное сопротивление. У нас много ошибок в обороне. Много ошибок, которые можно назвать детскими. Мы работаем над этим и надеемся, что будущие матчи турнира пойдут нам на пользу. Они приобретут опыт, мастерство их станет выше. Наверное, мы готовы пожертвовать результатами, чтобы ребята получили необходимый опыт", - цитирует Аксенова "Р-Спорт".
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 18:22
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