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Петербургские социологи отмечают снижение уровня околофутбольного экстремизма в сети

Количество публикаций экстремистского содержания в сообществах петербургских футбольных болельщиков в социальных сетях заметно снизилось за прошедший год, рассказал социолог городского центра "Контакт" Александр Нагаев.

Нагаев стал участником круглого стола о футбольных болельщиках, прошедшего в Санкт-Петербурге в среду.

"Есть положительная тенденция - не было выявлено публикаций с признаками призывов к разжиганию национальной, социальной и прочей вражды. Есть уход в тематику мелкого хулиганства, подпадающего под статью 20.1 КоАП - мелкое хулиганство. В прошлом году призывов, разжигающих национальную, социальную рознь, было не так много, но они были и составляли 5 - 10% из выявленных материалов с признаками нарушений. Сейчас их нет, либо они публикуются, но сразу удаляются", - цитирует Нагаева ТАСС.
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