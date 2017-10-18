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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Петербургские социологи отмечают снижение уровня околофутбольного экстремизма в сети
Количество публикаций экстремистского содержания в сообществах петербургских футбольных болельщиков в социальных сетях заметно снизилось за прошедший год, рассказал социолог городского центра "Контакт" Александр Нагаев.
Нагаев стал участником круглого стола о футбольных болельщиках, прошедшего в Санкт-Петербурге в среду.
"Есть положительная тенденция - не было выявлено публикаций с признаками призывов к разжиганию национальной, социальной и прочей вражды. Есть уход в тематику мелкого хулиганства, подпадающего под статью 20.1 КоАП - мелкое хулиганство. В прошлом году призывов, разжигающих национальную, социальную рознь, было не так много, но они были и составляли 5 - 10% из выявленных материалов с признаками нарушений. Сейчас их нет, либо они публикуются, но сразу удаляются", - цитирует Нагаева ТАСС.
Нагаев стал участником круглого стола о футбольных болельщиках, прошедшего в Санкт-Петербурге в среду.
"Есть положительная тенденция - не было выявлено публикаций с признаками призывов к разжиганию национальной, социальной и прочей вражды. Есть уход в тематику мелкого хулиганства, подпадающего под статью 20.1 КоАП - мелкое хулиганство. В прошлом году призывов, разжигающих национальную, социальную рознь, было не так много, но они были и составляли 5 - 10% из выявленных материалов с признаками нарушений. Сейчас их нет, либо они публикуются, но сразу удаляются", - цитирует Нагаева ТАСС.
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