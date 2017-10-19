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Сборная Украины 10 ноября проведет товарищеский матч со Словакией

Сборные Украины и Словакии проведут товарищеский матч 10 ноября, сообщает официальный сайт ФФУ.

О место проведения этого матча станет известно позже.

Отметим, что в квалификации ЧМ-2018 словаки заняли второе место в своей группе, пропустив вперед Англию, но став худшими среди вторых команд, не попали в стыковые матчи отбора.
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 16:28
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