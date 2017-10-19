Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:08
Мануэл Фернандеш: заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе сборной Португалии
Мануэл Фернандеш: заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе сборной Португалии
13:58
Александр Тарханов: вычислить договорные матчи практически невозможно. "Урал" их не играет (2)
Александр Тарханов: вычислить договорные матчи практически невозможно. "Урал" их не играет (2)
13:35
Еще одни викинги и постсоветское дерби. "Зенит" и "Локомотив" продолжают борьбу в Лиге Европы (2)
Еще одни викинги и постсоветское дерби. "Зенит" и "Локомотив" продолжают борьбу в Лиге Европы (2)
10:23
Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил (22)
Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил (22)
09:33
Жозе Моуринью: иногда начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление
Жозе Моуринью: иногда начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление
Сборная Украины 10 ноября проведет товарищеский матч со Словакией
Сборные Украины и Словакии проведут товарищеский матч 10 ноября, сообщает официальный сайт ФФУ.
О место проведения этого матча станет известно позже.
Отметим, что в квалификации ЧМ-2018 словаки заняли второе место в своей группе, пропустив вперед Англию, но став худшими среди вторых команд, не попали в стыковые матчи отбора.
О место проведения этого матча станет известно позже.
Отметим, что в квалификации ЧМ-2018 словаки заняли второе место в своей группе, пропустив вперед Англию, но став худшими среди вторых команд, не попали в стыковые матчи отбора.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.