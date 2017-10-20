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В Калининградской области подготовили новые турмаршруты для болельщиков ЧМ-2018

Новые туристические маршруты появятся в Калининградской области в преддверии ЧМ-2018, сообщил министр культуры региона Андрей Ермак.

"Сегодня основной акцент сделан на продуктах, которые были специально подготовлены к Чемпионату мира по футболу, потому что мы ожидаем достаточно серьезный наплыв туристов именно в период проведения матчей в Калининграде. Основные турпродукты - это как правило однодневные пешеходные маршруты", - сказал он.

Министр отметил, что для туристов подготовлены не только однодневные маршруты, но и рассчитанные на более длительный срок.

"На данный момент существуют туры "Калининград за три дня" и "Калининград за семь дней", - сказал он. - Основные точки продвижения наших туристских маршрутов - это янтарь, безусловно. Калининград себя сейчас позиционирует как янтарная столица мира. Второе направление - это наши природные парки Куршская коса, а также Выштынецкий - единственное в мире озеро, где проходят границы сразу трех государств: Литвы, Польши и Российской Федерации".

Для туристов подготовлено около 50 маршрутов.

"Некоторые связаны с тематикой отдыха семейного или отдыха для влюбленных, как, например, маршрут "Места для поцелуев". Часть однодневных маршрутов подготовлены для болельщиков, которые планируют приехать на матч и не хотят тратить деньги на размещение в отеле. Например, они приезжают посмотреть матч, и у них рейс утром из Калининграда, следовательно, им всю ночь нужно где-то гулять. Мы предложили им достаточно большую ночную программу, которая называется "Мистический Кенигсберг", - рассказал Андрей Ермак.

welcome2018.com
Сегодня, 04:28
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