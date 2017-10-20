Александр Алаев: России предлагали сыграть даже со сборной Страны Басков

Генеральный директор РФС Александр Алаев отметил, что были десятки предложений о товарищеских матчах со сборной России.– На футбольном рынке существуют так называемые матч-агенты, которые занимаются в том числе организацией товарищеских игр. Когда приняли Косово и Гибралтар, и мы остались без календаря, нам посыпались десятки предложений! Я вам не буду даже перечислять, кого пытались "продать". Вплоть до сборной Страны Басков.В половине случаев мы даже не отвечали на такие запросы. И переговоры вели только с федерациями, а также с уполномоченными агентами. И вот серьезные люди вели себя добросовестно. Никто из соперников не стал использовать ситуацию для того, чтобы получить сверхприбыль.Мы играли и играем по рыночным условиям. Товарищеские матчи РФС не убыточны. Благодарны всем, кто участвовал в организации встреч. Благодарны и болельщикам, которые заполняют стадионы.