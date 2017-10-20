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Александр Алаев: приглашение Лионеля Месси стоило РФС очень дорого

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о ходе переговоров со сборными Аргентины, Испании и Бразилии по поводу товарищеских матчей.

"Переговоры были достаточно сложными, в общей сложности договаривались больше года. Непросто и с коммерческой составляющей, у каждой сборной есть свой агент.

Кроме того, сменилось руководство аргентинской федерации, а в испанской случились определенные события с президентом. С ним была изначальная договоренность, потом общались с преемниками, долго подбирали дату. В общем, пришлось серьезно потрудиться", - цитирует Алаева RT.

Также функционер отметил, что соперники сыграют со сборной России основными составами. Это одно из условий, прописанных в контрактах с федерациями футбола Аргентины, Испании и Бразилии.

Кроме того, он подчеркнул, что в Россию приедет нападающий "Барселоны" Лионель Месси, приглашение которого стоило очень дорого.
Теги: Сборная России Месси
Сегодня, 13:38
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№2 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
в Россию приедет нападающий "Барселоны" Лионель Месси, приглашение которого стоило очень дорого.

а ещё Алаев говорил, что цены за билеты на сборную "рвать" не будут...ну ну smirk
Регистрация: 27.01.2015
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 13:48) #
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ну конечно дорого , а как еще ! ? )))))
Регистрация: 29.03.2013
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