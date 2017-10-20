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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Алаев: приглашение Лионеля Месси стоило РФС очень дорого
Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о ходе переговоров со сборными Аргентины, Испании и Бразилии по поводу товарищеских матчей.
"Переговоры были достаточно сложными, в общей сложности договаривались больше года. Непросто и с коммерческой составляющей, у каждой сборной есть свой агент.
Кроме того, сменилось руководство аргентинской федерации, а в испанской случились определенные события с президентом. С ним была изначальная договоренность, потом общались с преемниками, долго подбирали дату. В общем, пришлось серьезно потрудиться", - цитирует Алаева RT.
Также функционер отметил, что соперники сыграют со сборной России основными составами. Это одно из условий, прописанных в контрактах с федерациями футбола Аргентины, Испании и Бразилии.
Кроме того, он подчеркнул, что в Россию приедет нападающий "Барселоны" Лионель Месси, приглашение которого стоило очень дорого.
"Переговоры были достаточно сложными, в общей сложности договаривались больше года. Непросто и с коммерческой составляющей, у каждой сборной есть свой агент.
Кроме того, сменилось руководство аргентинской федерации, а в испанской случились определенные события с президентом. С ним была изначальная договоренность, потом общались с преемниками, долго подбирали дату. В общем, пришлось серьезно потрудиться", - цитирует Алаева RT.
Также функционер отметил, что соперники сыграют со сборной России основными составами. Это одно из условий, прописанных в контрактах с федерациями футбола Аргентины, Испании и Бразилии.
Кроме того, он подчеркнул, что в Россию приедет нападающий "Барселоны" Лионель Месси, приглашение которого стоило очень дорого.
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