Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:37
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (1)
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (1)
15:59
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (10)
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (10)
10:47
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
05:38
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (7)
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (7)
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс волонтерских проектов ЧМ-2018
Старт приему заявок для участия во всероссийском конкурсе волонтерских проектов "Наследие чемпионата мира 2018 года в России" был дан в пятницу на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает "Р-Спорт".
"Мы много сил тратим на подготовку. С самого начала мы помнили про важность наследия. Это всегда было важно для ФИФА. Мы строим поражающее количество инфраструктуры, появятся гостиницы, вокзалы, стадионы. Но главное - это большое количество специалистов. Большое значение имеет волонтерская программа.
У вас появилось много идей, поэтому мы и открыли этот конкурс, позволяющий реализовать себя. Сегодня мы начинаем принимать заявки в области спорта, культуры социальной работы", - сказал на открытии генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Мы много сил тратим на подготовку. С самого начала мы помнили про важность наследия. Это всегда было важно для ФИФА. Мы строим поражающее количество инфраструктуры, появятся гостиницы, вокзалы, стадионы. Но главное - это большое количество специалистов. Большое значение имеет волонтерская программа.
У вас появилось много идей, поэтому мы и открыли этот конкурс, позволяющий реализовать себя. Сегодня мы начинаем принимать заявки в области спорта, культуры социальной работы", - сказал на открытии генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.