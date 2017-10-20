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Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс волонтерских проектов ЧМ-2018

Старт приему заявок для участия во всероссийском конкурсе волонтерских проектов "Наследие чемпионата мира 2018 года в России" был дан в пятницу на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает "Р-Спорт".

"Мы много сил тратим на подготовку. С самого начала мы помнили про важность наследия. Это всегда было важно для ФИФА. Мы строим поражающее количество инфраструктуры, появятся гостиницы, вокзалы, стадионы. Но главное - это большое количество специалистов. Большое значение имеет волонтерская программа.

У вас появилось много идей, поэтому мы и открыли этот конкурс, позволяющий реализовать себя. Сегодня мы начинаем принимать заявки в области спорта, культуры социальной работы", - сказал на открытии генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Сегодня, 17:23
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