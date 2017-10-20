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Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ

Сборная России постепенно набирает форму и выйдет на пик возможностей к ЧМ-2018, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я думаю, что сборная России находится в стадии роста, график подготовки построен таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к ЧМ, а не раньше.

Контрольные матчи важны, чтобы сверить свои возможности с лучшими командами, посмотреть, насколько мы можем соперничать именно на самом высоком уровне. Матчи с Ираном и Кот-д`Ивуаром показали, что мы на правильном пути, но еще очень много работы предстоит и тренерам, и всем игрокам, чтобы достичь необходимых результатов" - цитирует Дворковича "Р-Спорт".
Теги: Дворкович Сборная России
Сегодня, 16:37
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Откуда вице-премьер может знать, как правильно строить тренировочный процесс? Охуеть просто...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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