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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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16:37
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (1)
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (1)
15:59
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05:38
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (7)
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (7)
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ
Сборная России постепенно набирает форму и выйдет на пик возможностей к ЧМ-2018, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Я думаю, что сборная России находится в стадии роста, график подготовки построен таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к ЧМ, а не раньше.
Контрольные матчи важны, чтобы сверить свои возможности с лучшими командами, посмотреть, насколько мы можем соперничать именно на самом высоком уровне. Матчи с Ираном и Кот-д`Ивуаром показали, что мы на правильном пути, но еще очень много работы предстоит и тренерам, и всем игрокам, чтобы достичь необходимых результатов" - цитирует Дворковича "Р-Спорт".
"Я думаю, что сборная России находится в стадии роста, график подготовки построен таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к ЧМ, а не раньше.
Контрольные матчи важны, чтобы сверить свои возможности с лучшими командами, посмотреть, насколько мы можем соперничать именно на самом высоком уровне. Матчи с Ираном и Кот-д`Ивуаром показали, что мы на правильном пути, но еще очень много работы предстоит и тренерам, и всем игрокам, чтобы достичь необходимых результатов" - цитирует Дворковича "Р-Спорт".
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