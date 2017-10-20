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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Генсек ФИФА: женский футбол пока довольствуется объедками с мужского стола
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура подчеркнула: развитие женского футбола в мире пока полностью зависит от успехов мужского.
Генсек ФИФА обратила внимание на то, что женскому и молодежному футболу особое внимание уделено в стратегии "ФИФА 2.0", которая была принята в прошлом году и рассчитана на 10 лет.
"ФИФА все больше приобретает женское лицо, однако женский футбол до сих пор пользуется объедками со стола мужского футбола.- Сейчас он скорее побочный продукт мужского футбола. Но, с другой стороны, это обеспечивает его устойчивое развитие. И если мы будем пропагандировать женский футбол, я уверена, что он сможет приносить прибыль и быть коммерчески привлекательным.
ФИФА за десять лет планирует инвестировать в футбол 4 миллиарда долларов. У нас очень конкретные цели в вопросе молодежи и молодежных турниров. Мы хотим вдвое увеличить количество турниров, в которых играют девушки. Добиться, чтобы число официально играющих в футбол женщин увеличилось до 60 миллионов", - цитирует Самуру ТАСС.
Генсек ФИФА обратила внимание на то, что женскому и молодежному футболу особое внимание уделено в стратегии "ФИФА 2.0", которая была принята в прошлом году и рассчитана на 10 лет.
"ФИФА все больше приобретает женское лицо, однако женский футбол до сих пор пользуется объедками со стола мужского футбола.- Сейчас он скорее побочный продукт мужского футбола. Но, с другой стороны, это обеспечивает его устойчивое развитие. И если мы будем пропагандировать женский футбол, я уверена, что он сможет приносить прибыль и быть коммерчески привлекательным.
ФИФА за десять лет планирует инвестировать в футбол 4 миллиарда долларов. У нас очень конкретные цели в вопросе молодежи и молодежных турниров. Мы хотим вдвое увеличить количество турниров, в которых играют девушки. Добиться, чтобы число официально играющих в футбол женщин увеличилось до 60 миллионов", - цитирует Самуру ТАСС.
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