Глава КОНКАКАФ призвал ФИФА смягчить правило смены футбольного гражданства

Глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни призвал ФИФА смягчить правило смены футбольного гражданства. Об этом сообщает Reuters. Монтальяни заявил, что существует проблема в отношении правил, направленных на то, чтобы не допустить переходов игроков из одной сборной в другую."За последние годы появилось много проблем. Мир меняется, миграция меняется. Есть проблемы с национальностью, которые появляются по всему миру. Есть проблемы в Африке, КОНКАКАФ, поэтому сейчас хорошее время, чтобы пересмотреть это и понять, есть ли решение, которое не повредило бы целостности игры", — сказал Монтальяни.На сегодняшний день, согласно правилам, футболист, который провёл хотя бы один официальный матч на международном уровне, больше не может выступать за другую национальную команду, даже если обладает двойным гражданством.В свою очередь Футбольная федерация Кабо-Верде предложила смягчить правило в тех случаях, когда футболист сыграл один или два матча за свою сборную, но не имеет реальных шансов вновь получить вызов.