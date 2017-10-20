Йозеф Блаттер: я поеду на ЧМ-2018, Путин пригласил меня

Президент РФ Владимир Путин пригласил бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера посетить чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России."Я поеду на чемпионат мира. Я получил приглашение от Путина", - цитирует Блаттера AFP.