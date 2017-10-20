Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Йозеф Блаттер: я поеду на ЧМ-2018, Путин пригласил меня

Президент РФ Владимир Путин пригласил бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера посетить чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

"Я поеду на чемпионат мира. Я получил приглашение от Путина", - цитирует Блаттера AFP.
Теги: Блаттер Путин
Сегодня, 19:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.