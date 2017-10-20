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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Донадони отказал сборной Италии
Главный тренер "Болоньи" Роберто Донадони признался, что его приглашали вернуться в сборную Италии, но он отклонил предложение. 54-летний итальянец ранее уже работал со "Скуадрой адзуррой" с 2006 по 2008 год.
"Работа со сборной Италии – моя самая большая амбиция, но я решил выполнить обязательства, которые у меня есть перед "Болоньей", – цитирует Gazzetta dello Sport Донадони. - Почему мне еще не дали шанс в большом клубе? Не задавайте вопросов, на которые я не могу ответить... Я избегаю всего, что требует пустой траты времени или энергии. Я просто думаю о том, чтобы делать все возможное прямо сейчас.
Почему "Милан" никогда не приглашал меня? Кажется, что этот клуб никогда не считал, что я соответствую их уровню или думал, что другие специалисты лучше меня".
"Спорт-Экспресс"
"Работа со сборной Италии – моя самая большая амбиция, но я решил выполнить обязательства, которые у меня есть перед "Болоньей", – цитирует Gazzetta dello Sport Донадони. - Почему мне еще не дали шанс в большом клубе? Не задавайте вопросов, на которые я не могу ответить... Я избегаю всего, что требует пустой траты времени или энергии. Я просто думаю о том, чтобы делать все возможное прямо сейчас.
Почему "Милан" никогда не приглашал меня? Кажется, что этот клуб никогда не считал, что я соответствую их уровню или думал, что другие специалисты лучше меня".
"Спорт-Экспресс"
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