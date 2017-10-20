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Минспорт предложил увеличить число занимающихся футболом до 3,3 млн человек

Министерство спорта РФ предложило внести изменения в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" для увеличения числа занимающихся футболом и хоккеем. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает ТАСС.

Минспорт предложил ожидаемые результаты госпрограммы дополнить увеличением количества населения, занимающегося футболом, с 2,95 млн человек в 2017 году до 3,3 млн человек к 2020 году. Также предложено увеличить число занимающихся хоккеем с 620 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. человек к 2020 году.

Кроме того, Минспорт предлагает в рамках программы создать условия для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях футболом и хоккеем.
Сегодня, 20:18
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№1 Написал: casabl (Сегодня, 20:39) #
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Если Минспорта предложило это мне, то я не против и за. Остаётся только построить в два раза больше футбольных полей, обучить в два раза больше детских тренеров, увеличить им в два раза зарплаты и вроде всё. Ничего не забыл?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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