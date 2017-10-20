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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Минспорт предложил увеличить число занимающихся футболом до 3,3 млн человек
Министерство спорта РФ предложило внести изменения в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" для увеличения числа занимающихся футболом и хоккеем. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает ТАСС.
Минспорт предложил ожидаемые результаты госпрограммы дополнить увеличением количества населения, занимающегося футболом, с 2,95 млн человек в 2017 году до 3,3 млн человек к 2020 году. Также предложено увеличить число занимающихся хоккеем с 620 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. человек к 2020 году.
Кроме того, Минспорт предлагает в рамках программы создать условия для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях футболом и хоккеем.
Минспорт предложил ожидаемые результаты госпрограммы дополнить увеличением количества населения, занимающегося футболом, с 2,95 млн человек в 2017 году до 3,3 млн человек к 2020 году. Также предложено увеличить число занимающихся хоккеем с 620 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. человек к 2020 году.
Кроме того, Минспорт предлагает в рамках программы создать условия для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях футболом и хоккеем.
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