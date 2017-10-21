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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Паулу Фонсека: даже Шевченко не может творить чудеса
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поделился мнением о работе Андрея Шевченко в сборной Украины.
"Я не был здесь до Шевченко. Мой приход в "Шахтер" выпал на то же время, когда он стал тренером сборной. К сожалению, я не был очень внимателен к Евро, где Украина, по-моему, не забила ни одного гола и не выиграла ни одной игры. И тут приходит Шевченко. Я очень уважаю его, и весь его тренерский штаб. У нас отличные отношения. И я думаю, что в Украине теперь есть человек, который может справиться с такой задачей. Плюс у него очень компетентный тренерский штаб. Но я думаю, что даже Шевченко не может творить чудеса. Я знаю, что создавать фундамент, строить отношения с клубами, с игроками, очень сложно. Но это нужно, чтобы сборная была сильна в будущем, и это нужно понимать. Работать в сборной всегда очень тяжело.
Обратите внимание, что в сборной есть 2-3 дня, чтобы подготовить игроков, чтобы собрать их из разных клубов. И с каждым разом мы все больше замечаем, что сборная все менее и менее "коллективная". Игры сборных сейчас строятся больше на индивидуальных качествах игроков, которых собрали. Очень сложно за 2-3 или даже 4 дня создать какую-то коллективную игру в команде. Но Андрей пробует. И у Украины это получится, только если в первую очередь строить команду сильную, сплоченную. У украинских игроков сейчас нет тех индивидуальных качеств, как у футболистов, например, Хорватии, Испании, у Польши. Это правда. Нужно дать время. Создать команду в сборной это не с одного дня на второй. И я думаю, что Шевченко провел отличную работу", - цитирует Фонсеку football.ua.
"Я не был здесь до Шевченко. Мой приход в "Шахтер" выпал на то же время, когда он стал тренером сборной. К сожалению, я не был очень внимателен к Евро, где Украина, по-моему, не забила ни одного гола и не выиграла ни одной игры. И тут приходит Шевченко. Я очень уважаю его, и весь его тренерский штаб. У нас отличные отношения. И я думаю, что в Украине теперь есть человек, который может справиться с такой задачей. Плюс у него очень компетентный тренерский штаб. Но я думаю, что даже Шевченко не может творить чудеса. Я знаю, что создавать фундамент, строить отношения с клубами, с игроками, очень сложно. Но это нужно, чтобы сборная была сильна в будущем, и это нужно понимать. Работать в сборной всегда очень тяжело.
Обратите внимание, что в сборной есть 2-3 дня, чтобы подготовить игроков, чтобы собрать их из разных клубов. И с каждым разом мы все больше замечаем, что сборная все менее и менее "коллективная". Игры сборных сейчас строятся больше на индивидуальных качествах игроков, которых собрали. Очень сложно за 2-3 или даже 4 дня создать какую-то коллективную игру в команде. Но Андрей пробует. И у Украины это получится, только если в первую очередь строить команду сильную, сплоченную. У украинских игроков сейчас нет тех индивидуальных качеств, как у футболистов, например, Хорватии, Испании, у Польши. Это правда. Нужно дать время. Создать команду в сборной это не с одного дня на второй. И я думаю, что Шевченко провел отличную работу", - цитирует Фонсеку football.ua.
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