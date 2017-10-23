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Нуну Гомеш: система видеоповторов неизбежно будет применена на ЧМ-2018 в России

Система видеопомощи арбитрам (VAR) обязательно будет использоваться на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.

В понедельник состоится гала-вечер Международной федерации футбола (ФИФА), в рамках которого будут названы лауреаты 2017 года. Утром президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с рядом бывших футболистов, с которыми он обсудил ряд текущих вопросов, в числе которых было и применение системы видеопомощи.

"Мы обсудили много проблем с президентом ФИФА, включая календарь, юношеский и женский футбол, систему видеоповторов, - цитирует Нуну Гомеша ТАСС. - На мой взгляд, уже можно говорить, что она окончательно стала частью футбола и будет использоваться на предстоящем чемпионате мира. Как и любое нововведение, видеоповторы требуют времени, чтобы прижиться. Судьям и ФИФА нужна помощь, чтобы это произошло как можно быстрее, и болельщики приняли их".

"Новые технологии - это будущее футбола, никуда от этого не деться. Да, порой возникают слишком длинные паузы, которые замедляют игру. Но все это поправимо, нужно лишь немного времени и терпения", - также отметил бывший капитан португальской сборной.
Сегодня, 17:23
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
фифа оплатит установку - пусть будет
это ж по их рекомендациям и их затраты
чьи стадики будут - тому и повезет) если только фифа их обратно не заберет потом)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010
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