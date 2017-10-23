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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Саранская школа олимпийского резерва пополнила список тренировочных баз ЧМ-2018
Саранская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике включена в перечень тренировочных баз для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Welcome2018.com со ссылкой министра целевых программ Республики Мордовия Алексея Меркушкина.
Согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), база команды должна иметь гостиницу и тренировочную площадку, расположенные близко друг от друга и не более чем в часе езды от аэропорта, способного принимать воздушные суда определенного класса. Школа обладает всеми необходимыми преимуществами: современная инфраструктура для подготовки и восстановления спортсменов, выгодное расположение - в черте города, но при этом в лесном массиве, в 20 минутах езды от аэропорта Саранска и в 15 минутах от стадиона "Мордовия-Арена", наличие тренировочной площадки с натуральным газоном.
"Мы рассчитываем на то, что наше предложение заинтересует одну из 32 команд-участниц мирового первенства, - сказал Меркушкин. - Здесь созданы прекрасные условия для спорта и отдыха: гостиница категории четыре звезды, шаговая доступность от тренировочного поля, близость к центру города и стадиону. К тому же, мы имеем возможность передать в пользование команде комплекс в полном объеме со всей инфраструктурой".
"Саранск имеет очень выгодное географическое положение. Футболистам будет не сложно добираться до других городов-организаторов. Ведь перелет на самолете до самого дальнего от нас города - Калининграда - составит всего два с небольшим часа. Сама школа олимпийского резерва в случае выбора получит хорошую экономическую поддержку, что повысит наши шансы по дальнейшему созданию на базе школы центра спортивной ходьбы федерального значения", - добавил он.
Согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), база команды должна иметь гостиницу и тренировочную площадку, расположенные близко друг от друга и не более чем в часе езды от аэропорта, способного принимать воздушные суда определенного класса. Школа обладает всеми необходимыми преимуществами: современная инфраструктура для подготовки и восстановления спортсменов, выгодное расположение - в черте города, но при этом в лесном массиве, в 20 минутах езды от аэропорта Саранска и в 15 минутах от стадиона "Мордовия-Арена", наличие тренировочной площадки с натуральным газоном.
"Мы рассчитываем на то, что наше предложение заинтересует одну из 32 команд-участниц мирового первенства, - сказал Меркушкин. - Здесь созданы прекрасные условия для спорта и отдыха: гостиница категории четыре звезды, шаговая доступность от тренировочного поля, близость к центру города и стадиону. К тому же, мы имеем возможность передать в пользование команде комплекс в полном объеме со всей инфраструктурой".
"Саранск имеет очень выгодное географическое положение. Футболистам будет не сложно добираться до других городов-организаторов. Ведь перелет на самолете до самого дальнего от нас города - Калининграда - составит всего два с небольшим часа. Сама школа олимпийского резерва в случае выбора получит хорошую экономическую поддержку, что повысит наши шансы по дальнейшему созданию на базе школы центра спортивной ходьбы федерального значения", - добавил он.
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