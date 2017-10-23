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Сборная Аргентины может сыграть с Казахстаном

Спортивный директор Казахстанской федерации футбола Игорь Утробин рассказал, что сборная Казахстана хочет провести товарищеский матч со сборной Аргентины.

"Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14 ноября остается не так много времени. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием.

40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.

Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола.

Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства будут найдены, матч состоится", - цитирует Утробина Vesti.kz.
Теги: Сборная России Сборная Казахстана
Сегодня, 20:35
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