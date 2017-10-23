Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:48
Сергей Силкин: «Краснодар» даст бой «Локомотиву». Для команды это последний шанс вернуться в борьбу
Сергей Силкин: «Краснодар» даст бой «Локомотиву». Для команды это последний шанс вернуться в борьбу
16:04
Ловрен после матча с "Тоттенхэмом" удалил фото из Инстаграма, информацию про "Ливерпуль" и закрыл комментарии (2)
Ловрен после матча с "Тоттенхэмом" удалил фото из Инстаграма, информацию про "Ливерпуль" и закрыл комментарии (2)
12:59
Александр Кержаков: если российский игрок талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита (5)
Александр Кержаков: если российский игрок талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита (5)
10:36
Артем Милевский: умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, у меня нет пафоса и понтов (4)
Артем Милевский: умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, у меня нет пафоса и понтов (4)
Сборная Аргентины может сыграть с Казахстаном
Спортивный директор Казахстанской федерации футбола Игорь Утробин рассказал, что сборная Казахстана хочет провести товарищеский матч со сборной Аргентины.
"Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14 ноября остается не так много времени. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием.
40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.
Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола.
Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства будут найдены, матч состоится", - цитирует Утробина Vesti.kz.
"Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14 ноября остается не так много времени. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием.
40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.
Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола.
Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства будут найдены, матч состоится", - цитирует Утробина Vesti.kz.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.