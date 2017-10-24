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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Более 12000 жителей Курска увидели кубок ЧМ-2018
Кубок ЧМ-2018 впервые посетил Курск. В общей сложности кубок провел в Курске три дня. За время пребывания в городе трофей увидели более 12 тысяч человек, сообщает welcome2018.com.
В течение двух дней с 21 по 22 октября все желающие могли увидеть главный футбольный трофей планеты в шатре, расположенном в многофункциональном комплексе "МегаГРИНН".
В течение двух дней с 21 по 22 октября все желающие могли увидеть главный футбольный трофей планеты в шатре, расположенном в многофункциональном комплексе "МегаГРИНН".
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