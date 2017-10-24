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Более 12000 жителей Курска увидели кубок ЧМ-2018

Кубок ЧМ-2018 впервые посетил Курск. В общей сложности кубок провел в Курске три дня. За время пребывания в городе трофей увидели более 12 тысяч человек, сообщает welcome2018.com.

В течение двух дней с 21 по 22 октября все желающие могли увидеть главный футбольный трофей планеты в шатре, расположенном в многофункциональном комплексе "МегаГРИНН".
Сегодня, 17:10
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Давали эксклюзивную колу.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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