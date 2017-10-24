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Виталий Мутко: сложно сказать насчет аншлага на матче с Аргентиной

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал предстоящий матч национальной команды страны против сборной Аргентины.

"Сложно сказать сейчас насчет аншлага, но хотелось бы, конечно — все-таки первый матч на реконструированных "Лужниках", Аргентина в соперниках, игра ожидается хорошая.

Тем более что цены на билеты должны быть разумными — на уровне домашних встреч российских клубов в еврокубках, поэтому должны удовлетворить ожидания болельщиков, этого бы хотелось", - цитирует Мутко "Газета.ру".
Теги: Мутко Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 20:17
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4
(1)
№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Сибирячок
А студентов , учителей под дулом автомата слабо загнать на стадион?

Завидно?
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:38) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А студентов , учителей под дулом автомата слабо загнать на стадион?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Я думаю Аншлаг гарантирован. Тысяч 30 придёт посмотреть на Сборную России, тысяч 30 на Аргентину, а остальные на реконструированные Лужники stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
С такой игрой стоимость билетов на матчи сборной России, должна быть схожей с матчами ФНЛ


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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