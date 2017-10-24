Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:14
РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере (5)
РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере (5)
19:07
В 2019 году в прокат выйдет художественный фильм о Советском футболисте Эдуарде Стрельцове (1)
В 2019 году в прокат выйдет художественный фильм о Советском футболисте Эдуарде Стрельцове (1)
18:07
Александр Кокорин: с кем хотел бы пообщаться лично? Если выбирать одного человека, то с Путиным (20)
Александр Кокорин: с кем хотел бы пообщаться лично? Если выбирать одного человека, то с Путиным (20)
Виталий Мутко: сложно сказать насчет аншлага на матче с Аргентиной
Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал предстоящий матч национальной команды страны против сборной Аргентины.
"Сложно сказать сейчас насчет аншлага, но хотелось бы, конечно — все-таки первый матч на реконструированных "Лужниках", Аргентина в соперниках, игра ожидается хорошая.
Тем более что цены на билеты должны быть разумными — на уровне домашних встреч российских клубов в еврокубках, поэтому должны удовлетворить ожидания болельщиков, этого бы хотелось", - цитирует Мутко "Газета.ру".
"Сложно сказать сейчас насчет аншлага, но хотелось бы, конечно — все-таки первый матч на реконструированных "Лужниках", Аргентина в соперниках, игра ожидается хорошая.
Тем более что цены на билеты должны быть разумными — на уровне домашних встреч российских клубов в еврокубках, поэтому должны удовлетворить ожидания болельщиков, этого бы хотелось", - цитирует Мутко "Газета.ру".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.