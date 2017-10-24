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Презентация официального мяча ЧМ-2018 пройдет 9 ноября

Представление официального мяча чемпионата мира 2018 года планируется провести 9 ноября. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Да, презентация мяча запланирована на 9 ноября", - отметил он.

На прошлой неделе Сорокин сообщил, что дизайн мяча уже разработан компанией Adidas. На Кубке конфедераций, который прошел в России летом этого года, играли мячом "Красава".
Теги: Сорокин
Сегодня, 20:22
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