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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Презентация официального мяча ЧМ-2018 пройдет 9 ноября
Представление официального мяча чемпионата мира 2018 года планируется провести 9 ноября. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Да, презентация мяча запланирована на 9 ноября", - отметил он.
На прошлой неделе Сорокин сообщил, что дизайн мяча уже разработан компанией Adidas. На Кубке конфедераций, который прошел в России летом этого года, играли мячом "Красава".
"Да, презентация мяча запланирована на 9 ноября", - отметил он.
На прошлой неделе Сорокин сообщил, что дизайн мяча уже разработан компанией Adidas. На Кубке конфедераций, который прошел в России летом этого года, играли мячом "Красава".
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